La giustizia digitale può attendere

Si stava meglio quando si stava peggio. O quasi. Avete presente l’app per il processo telematico che avrebbe dovuto velocizzare i processi e accompagnare il pachiderma dellaverso magnifiche sorti e progressive? Ecco, nelle Marche se va bene, funziona male, o peggio, non funziona per niente. Al punto che tre Procure marchigiane, Ascoli, Fermo e Pesaro – che già la usavano solo per le archiviazioni –, ne hanno dovuto sospendere l’applicazione a causa di “criticità e numerosi malfunzionamenti”, tornando al vecchio deposito e alla trasmissione analogica, in sostanza cartacea. Carta e calamaio, la preistoria che ritorna nell’epoca degli atti digitali che dovrebbero viaggiare alla velocità di un click. Sul ponte sventola bandiera bianca. “L’innovazione dovrebbe semplificare e velocizzare i procedimenti, e invece quando va bene li rallenta – ha ammesso anche il procuratore generale per la Corte d’Appello di Ancona, Roberto Rossi –.