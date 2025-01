Quotidiano.net - Israele accende il fronte Cisgiordania: "Ma così mina la tregua di Gaza"

"Quanto sta accadendo innon è una novità, stavolta rappresenta in verità una concessione offerta dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, alla componente di destra radicale del suo governo che ha mal digerito il cessate il fuoco a. Ma in questo modo la già fragile impalcatura dell’accordo fra Hamas e Tel Aviv rischia di crollare alla prima occasione utile a chi spinge verso una ripresa del conflitto nella Striscia, in campo israeliano come in quello palestinese". Allunga l’occhio nel dietro le quinte dell’operazione militare condotta dall’esercito di Tel Aviv a Jenin, denota Muro di Ferro – undici ieri i morti fra i palestinesi –, Sara Leykin, ricercatrice dell’ISPI-Istituto per gli studi di politica internazionale, specializzata in questioni relative al Medio Oriente e al Nord Africa.