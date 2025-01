Lanotiziagiornale.it - In Ucraina l’Istruzione è diventata impossibile: secondo Save the Children soltanto nel 2024 la Russia ha distrutto 576 scuole

La Guerra inha messo in ginocchio il sistema scolastico dell’ex repubblica sovietica.quanto dichiarathe, alla vigilia della Giornata internazionale dell’Educazione,nelle forze di Mosca hannoo gravemente danneggiato ben 576 strutture educative – tra cui, asili e università. Un numero più che raddoppiato rispetto alle 256 del 2023. In questo modo,the, migliaia di bambine e bambini innon possono frequentare la scuola e seguono le lezioni da remoto oppure in aule sotterranee, subendo così perdite di apprendimento da quasi tre anni.Alcuni genitori che vivono vicino alla linea del fronte inhanno dichiarato all’Organizzazione di aver paura a mandare i figli a scuola a causa dei continui attacchi alle strutture educative, mentre alcuni adulti di riferimento scelgono di non iscrivere i loro figli per motivi di sicurezza.