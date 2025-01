Puntomagazine.it - Giugliano: pieno di carburante con carte clonate, arrestate 2 persone

I Carabinieri notano un furgone con una cisterna che faceva rifornimento in via San Francesco a Patria ae scatta il controlloUn furgone con una cisterna sta facendo ildiin via San Francesco a Patria. È quasi mezzanotte ma ai carabinieri della sezione radiomobile diquell’immagine suona stonata.Decidono di vederci chiaro. Fermano i due uomini attorno al veicolo nello stesso istante in cui uno dei due lancia nel cestino dell’immondizia un pacchetto di sigarette.All’interno ci troveranno 11carburanti che avrebbero garantito loro un platfond di spesa di oltre 11mila euro. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di NapoliDalla perquisizione che ne è seguita e dagli scontrini emessi, i militari scoprono che erano stati già caricati nella cisterna 1800 euro di