Tutto.tv - GF anticipazioni 23 gennaio: sorpresa per Javier, delusione per Helena e ripescaggi

Leggi su Tutto.tv

Questa sera, giovedì 23, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In tale occasione scopriremo, finalmente, chi tra i concorrenti ripescati potrà ufficialmente rientrare nella casa come concorrente. C’è da dire che questa notizia ha scatenato non poche polemiche sul web, quindi è probabile che stasera venga affrontata la questione. Inoltre, ci saranno anche altre sorprese e colpi di scena. Spoiler GF: esitoo e polemiche sul webLedella puntata di stasera del Grande Fratello rivelano che Alfonso Signorini comunicherà ai concorrenti l’esito del televoto volto a decidere chi tra Federica Petagna, Iago Garcia,Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi e Michael Castorino potrà rientrare nella casa. Questa scelta della produzione ha indignato non poco il pubblico da casa, che si è sentito preso in giro in quanto in questo modo si sarebbero violati i diritti dei telespettatori votanti.