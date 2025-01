Lanazione.it - Furti a raffica nelle scuole. Rubati tablet e cellulari in tre diversi istituti

Leggi su Lanazione.it

messi a segnodi Scandicci. Nei giorni scorsi i ladri sono entrati alla Ciari, alla Makarenko e nella sede provvisoria della Gabbrielli, che si trova nell’edificio della Campana in via Allende. In tutti e tre i casi hanno portato viae altri oggetti tecnologici. Un furto crudele, vista le difficoltà economiche che attraversano le, e visti i sacrifici che fanno le famiglie per sostenere l’attività didattica dei propri figli. Identica per tutti e tre i casi sarebbe la modalità del furto: nessuna effrazione i ladri passati probabilmente da una porta anti panico. Una volta all’interno i malviventi hanno girato per la scuola fin quando non sono arrivati alle aule che contenevano gli apparanti tecnologici. A quel punto si sono impadroniti deiche servono alla didattica degli allievi.