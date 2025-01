Fabrizio Romano | Posso essere connesso sul cellulare 20 ore al giorno

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-22 13:33:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Uno dei giornalisti specializzati in firme più conosciuto del pianeta è quello italiano, Di 31 anni. Una vera star della scena calcistica che ha concesso a intervista al quotidiano El Mundo parlando di vari argomenti interessanti e metodi di lavoro.“Gli ultimi giorni di mercatoarrivare alle 19 o alle 20, non puoi lasciarlo nemmeno un secondo. Gestisco personalmente tutti i miei social network e mi avvalgo solo dell’aiuto di un collega per la parte progettuale e digitale. Quando arriva la pausa per le Nazionali tutti dicono che si annoiano, ma per me è la cosa più bella del mondo, è il momento di stare con la famiglia e gli amici e staccare la spina”, esordisce il giornalista quando gli viene chiesto dell’uso deltelefono.