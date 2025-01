Panorama.it - Ennesima aggressione ai danni di un capotreno. L’episodio è avvenuto a Genova

Ormai non fa quasi più notizia. Si, perché le aggressioni subite dai controllori, sia di Trenitalia che di altre società di trasporto ferroviario, sono sempre più frequenti. Purtroppo è successo ancora una volta a, presso la stazione Brignole, dove unha ricevuto un colpo di bottiglia nel tentativo di sedare una rissa che ha coinvolto alcune persone. Quanto accaduto aè solo l’ultimo degli accadimenti di questo genere. E non importa se ci sia stata volontarietà del gesto o se la bottigliata non era indirizzata alma ad un’altra persona. Ciò che importa è che il fatto sia accaduto. Secondo le informazioni trapelate subito dopo l’accaduto ilavrebbe riportato un lieve trauma cranico e la perdita di alcuni denti. Fortunatamente questa volta non ci sono state conseguenze gravi per la vita del malcapitato, che comunque avrebbe evitato volentieri questa sgradevole situazione.