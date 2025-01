Ilrestodelcarlino.it - DS 3, eleganza francese e motorizzazione ibrida

Più comfort, maggiore efficienza energetica e minori costi di gestione rispetto a un propulsore a benzina, senza necessità di ricarica. Sono le caratteristiche principali di DS 3 nella sua versione Hybrid, un ibrido leggero, che garantisce comfort e versatilità grazie a una batteria autoricaricabile, e che consente di viaggiare per più del 50% in città senza emissioni. DS 3 Hybrid è disponibile in tre diversi allestimenti: Bastille Business, Performance line, e Opera, a cui si è recentemente aggiunta l’elegantissima Édition France. Quest’ultima propone elementi di personalizzazione esclusivi, come la doppia linea dorata sotto i finestrini laterali, i copriruota dorati, lo stemma sul cofano ÉDITION FRANCE con bandiera "Blu-Bianco-Rosso" su sfondo dorato e il monogramma "3" dorato applicato sul portellone.