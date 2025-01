Quotidiano.net - Distributori di giornali, un successo: "I clienti arrivano anche da lontano"

L’editoria in crisi? Sarà, ma io lavoro 14 ore al giorno e non ci sto dietro. Tatiana Vizureanu è in Italia da 33 anni. Da 23 gestisce, a Ravenna, l’edicola del Parco di via Cavina. Zona strategica, di passaggio, vicino, tra l’altro, ad un importante polo scolastico. Passione e dedizione fanno rima. Ma vanno di pari passo con progetti e lungimiranza. "Bisogna guardare oltre al proprio naso e cambiare qualcosa. E io lo sto facendo". In che modo? Prima di tutto, raccogliendo l’idea di Andrea Riffeser Monti, presidente Fieg ed editore dei nostri quotidiani, che ha lanciato iautomatici di. Con l’installazione dei primi due dispenser di quotidiani (gestiti appunto da Tatiana Vizureanu) all’esterno di due supermercati Conad, Ravenna è diventata parte di un progetto pilota che ha già visto l’installazione di altri 8 dispenser.