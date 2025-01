Juventusnews24.com - De Brul Juve, chi è il nuovo rinforzo dal Belgio per mister Cioffi: caratteristiche e identikit del difensore classe 2008 ex Gent

di Fabio ZaccariaDe, focus sulcentrale in arrivo per l’Under 17 di: un prospettoproveniente daltecniche ecompleto del giocatoreLantus mostra ancora una volta di guardare con molta attenzione alla “Linea verde”, ai migliori prospetti in giro per l’Italia e per l’Europa: l’ultimo esempio in ordine di tempo è quello del belga Maxime De. Il giovanissimoè stato notato dai bianconeri quando militava nel settore giovanile del, sua ex squadra ed ora, da giorni, si sta allenando con lantus Under 17 agli ordini di, in attesa dell’ufficialità del suo trasferimento. Di seguito letecniche e l’del giocatore.Parliamo di uncentrale di appena sedici anni ma già ben strutturato a livello fisico, con la sua altezza di 190 centimetri, infatti, riesce ad imporsi nella maggior parte dei duelli aerei e fare del colpo di testa proprio una delle sue armi migliori, sia in zona gol che in fase difensiva.