Acea e l’Istituto italiano di tecnologia lanciano il Robotic joint lab

È stato firmato a Roma, presso la sede di Acea, un accordo strategico dalla durata triennale tra a.Quantum, società del Gruppo dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per il mercato non regolato, e l' Istituto italiano di tecnologia, centro di eccellenza nella ricerca scientifica e tecnologica. Questa firma sancisce ufficialmente la costituzione di un Robotic joint lab, un laboratorio congiunto dedicato alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni robotiche avanzate per la realizzazione, gestione e la manutenzione delle infrastrutture industriali, in ambito idrico, energia ed ambiente.

