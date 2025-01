Dilei.it - Cristina Parodi in stampelle, perché è finita in ospedale e come sta ora

Sembra sempre che la vita dei Vip sia tutta rose e fiori. Questotendenzialmente si punta a pubblicare tutto il bello e, dunque, il loro apparequesta favola scintillante. Si tratta però di persone qualsiasi, al netto di un conto in banca più generoso, alle quali accadono disavventure comuni. È il caso di, che ha pubblicato un post nel quale si mostra ininfortunataHa colto tutti i suoi fan alla sprovvista,, avendo pubblicato un nuovo post nel quale svela d’essersi infortunata. Poggiata sulle, ha messo in mostra il suo piede destro ingessato.Una brutta disavventura, anche se non figlia di un gesto spericolato, indice dii pericoli siano celati anche nei gesti più comuni. In poco tempo è stata sommersa da un’ondata d’amore da parte dei suoi fan, che hanno evidenziatosia in grado di conservare tutta la propria eleganza anche in una condizione del genere.