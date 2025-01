Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Ewan passa alla Ineos Grenadiers

Roma, 23 gennaio 2025 - Tanto per restare in tema, la volata gliel'aveva tirata qualche giorno fa Geraint Thomas, che si era speso in un endorsement pubblico rivolto all'amico ma ancora di più al corridore, pur ammettendo di non essere a conoscenza di alcuna trattativa. Difficile capire se il gallese bluffasse, ma fatto sta che oggi arriva l'ufficialità: Calebnel 2025 correrà con la. Le dichiarazioni diL'australiano si lega al club britannico per un anno e con la speranza di rinascere dopo il burrascoso epilogo dell'esperienza con il Team Jayco AlUla. "Questa nuova sfida è davvero entusiasmante per me, nonché una fantastica opportunità per tornare competitivo grazie a questa grande squadra. Nel 2025 il mio obiettivo è tornare a vincere corse importanti, visto che sonoti ormai diversi anni dagli ultimi successi di un certo peso.