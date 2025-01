Gamberorosso.it - Calici amari. Le controverse idee dell'uomo da cui potrebbe passare il futuro prossimo del vino

Rosso in volto, la voce roca e a tratti spezzata, camicia inamidata stretta da una cravatta sottile, forse troppo, giacca blu abbottonatissima. Un comizioo scorso 23 agosto lungo 48 minuti in cui la sintesi è il martellante richiamo al mondo MAGA di Donald Trump, cifra di tutta la sua attività politica da mesi: "Make America Healthy Again". Il rampollo ripudiato di casa Kennedy lo ripete da mesi: "Renderemo di nuovo sana l'America", una promessa che apparentemente può sembrare più che sensata ma se si scava tra ledel nuovo segretarioa Sanità, Robert Kennedy Jr., suscita numerosi timori. Una volta che il Congresso degli Stati Uniti avrà confermato la sua nomina sarà a capo di una vastissima macchina burocratica che avrà potere sulla salute pubblica, e che comprende la Food and Drug Administration, i Centri per il controllo e la prevenzionee malattie e gli Istituti nazionali di sanità.