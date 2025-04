Cina Malesia un’amicizia di lunga data attraverso il mare

Cina e Malesia. Ecco alcuni dei progetti e dei momenti chiave degli ultimi anni che evidenziano questa relazione preziosa. "Buoni vicini", "buoni amici", "buoni partner": il presidente cinese Xi Jinping ha usato queste parole per definire il legame duraturo tra Cina e Malesia.

Si apprende da msn.com: Malesia sotto pressione dagli USA per bloccare le GPU NVIDIA dirette in Cina - Il commercio globale di processori avanzati sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti geopolitici, con la Malesia che si ... GPU NVIDIA destinate alla Cina, in particolare quelle ...

Segnala it.benzinga.com: La Malesia sotto pressione degli USA per bloccare le esportazioni di Nvidia in Cina - La Malesia intende rafforzare le normative sui semiconduttori in seguito alle richieste degli Stati Uniti di monitorare il movimento dei chip di fascia alta di NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) in seguito al ...