Arriva la Pasqua maxi rincari per le colombe 20 Per un uovo di cioccolato fino a 130 euro kg

cioccolato e colombe, i due dolci tipici dell Pasqua, registrano, pure quest’anno, significativi aumenti di prezzo con l’avvicinarsi delle festività. Dall’ultima indagine di Altroconsumo in 30 punti vendita, 10 online e 20 fisici tra Milano e Roma, emerge che le colombe costano in media il 20% in più di un anno fa, con incrementi che vanno ben oltre il tasso di inflazione generale e per i beni alimentari. I prezzi delle uova di cioccolato sono saliti del 5,4%, ma con punte del 30%, e Arrivano a costare anche 130 euro al chilo.Tra i tre tipi di colombe in vendita, classica, speciale (per esempio con crema) e artigianale, è la classica ad aver registrato il rincaro maggiore (+20%), passando da 9,98 a 11,96 euro al chilo. Si tratta di prezzi medi, specifica l’associazione, che evidenzia una forbice davvero ampia: il prezzo di una colomba classica può oscillare tra i 3,99 euro al chilo fino ai 31,90 euro. Ilfattoquotidiano.it - Arriva la Pasqua, maxi rincari per le colombe (+ 20%). Per un uovo di cioccolato fino a 130 euro/kg Leggi su Ilfattoquotidiano.it Uova di, i due dolci tipici dell, registrano, pure quest’anno, significativi aumenti di prezzo con l’avvicinarsi delle festività. Dall’ultima indagine di Altroconsumo in 30 punti vendita, 10 online e 20 fisici tra Milano e Roma, emerge che lecostano in media il 20% in più di un anno fa, con incrementi che vanno ben oltre il tasso di inflazione generale e per i beni alimentari. I prezzi delle uova disono saliti del 5,4%, ma con punte del 30%, eno a costare anche 130al chilo.Tra i tre tipi diin vendita, classica, speciale (per esempio con crema) e artigianale, è la classica ad aver registrato il rincaro maggiore (+20%), passando da 9,98 a 11,96al chilo. Si tratta di prezzi medi, specifica l’associazione, che evidenzia una forbice davvero ampia: il prezzo di una colomba classica può oscillare tra i 3,99al chiloai 31,90

