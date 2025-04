Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità di lavori e chiusure notturne per la galleria pasa oggi e domani dalle 22 alle 5 la galleria resterà interdetta alin entrambi i sensi di marcia deviazioni per la viabilità e per il trasporto pubblico deviat e 9 linee stanotte lavori di ripristino del manto stradale in viale Parioli dalle 21 alle 6 lavori in corso in via Mario Fani tra via Pieve di Cadore e via Stresadeviato per lavori in via dei verbiti sono deviate le linee 30 e 77 i bus da Viale Marco Polo proseguono lungo Viale Marco Polo Piazzale Ostiense via delle Cave Ardeatine Piazzale dei Partigiani all'EUR è chiuso viale dei primati sportivi all'altezza di viale dell'Oceano Pacifico e il parquet Velodromo lavori in corso anche nel corridoio della mobilità tra via Tedone e via Castel di Leva https://storage.