L’anima gemella Si crea con Chatgpt ecco come funziona l’ultimo folle trend social e quali sono i rischi

Prima ci ha trasformati in personaggi dello Studio Ghibli, poi in action figure chiuse in scatole di plastica. Ora, l'intelligenza artificiale generativa di Chatgpt ci trova pure l'anima gemella. È il nuovo trend che sta spopolando sui social network, alimentato dalle rinnovate capacità di generazione di immagini del chatbot di OpenAI, che promette di realizzare un altro sogno (o forse un'illusione): creare l'immagine del nostro partner ideale, perfettamente accanto a noi in una fotografia. Insomma, la soluzione perfetta per far "rosicare" un ex o anche solo per mettere a tacere le insistenti domande di parenti curiosi alle riunioni di famiglia. Ma anche un pericoloso strumento che apre la porta a potenziali truffe amorose e alimenta insicurezze. Ma come funziona questa "magia" digitale? Il meccanismo è relativamente semplice, grazie agli ultimi aggiornamenti che permettono a Chatgpt di elaborare e modificare immagini caricate dagli utenti.

