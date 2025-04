Made in Italy una giornata lo celebra con 10 scuole premiate in Piemonte che ne hanno omaggiato l’eccellenza Ecco quali sono

celebrare il Made in Italy significa riconoscere il patrimonio identitario italiano, il suo ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, sensibilizzando l’opinione pubblica, in particolare quella dei più giovani, attraverso il coinvolgimento delle scuole nella promozione e nella tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani.La giornata del Made in ItalyEbbene, come segnala Italpress, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, che si celebra domani 15 aprile, dieci istituti scolastici Piemontesi sono stati premiati dalla Regione Piemonte con un contributo di 5.000 euro ciascuno per aver realizzato progetti originali e di qualità volti a valorizzare le eccellenze italiane in ambiti come la sartoria, il design, l’arte, la promozione turistica e i prodotti agroalimentari. Secoloditalia.it - Made in Italy, una giornata lo celebra con 10 scuole premiate in Piemonte che ne hanno omaggiato l’eccellenza. Ecco quali sono Leggi su Secoloditalia.it re ilinsignifica riconoscere il patrimonio identitario italiano, il suo ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, sensibilizzando l’opinione pubblica, in particolare quella dei più giovani, attraverso il coinvolgimento dellenella promozione e nella tutela del valore e delletà peculiari delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani.LadelinEbbene, come segnala Italpress, in occasione dellanazionale delin, che sidomani 15 aprile, dieci istituti scolasticisistati premiati dalla Regionecon un contributo di 5.000 euro ciascuno per aver realizzato progetti originali e dità volti a valorizzare le eccellenze italiane in ambiti come la sartoria, il design, l’arte, la promozione turistica e i prodotti agroalimentari.

Ne parlano su altre fonti Anche Taranto celebra la giornata nazionale del Made in Italy. Caffè Cagliari apre le sue porte per la Giornata Nazionale del Made in Italy: un viaggio alla scoperta del vero espresso italiano. CS - Giornata Nazionale del Made in Italy: Sanpellegrino celebra l'eccellenza italiana nel mondo. Il Museo del Cedro aderisce alla Giornata del Made in Italy. Made in Italy, una giornata lo celebra con 10 scuole premiate in Piemonte che ne hanno omaggiato l'eccellenza. Ecco quali sono. Martedì 15 aprile si celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy.

Si apprende da msn.com: Made in Italy, Sanpellegrino celebra l'eccellenza italiana nel mondo - Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, ha aderito alla 'Giornata nazionale del Made in Italy 2025' aprendo al territorio lo stabilimento d ...

laprovinciaonline.info riferisce: Cilento 1780 celebra il Made in Italy con la “cravatta Italia” - Napoli – In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, Cilento 1780 rende omaggio all’eleganza e all’identità italiana con la sua iconica “Cravatta Italia”, creata per celebrare i 150 anni ...

Come scrive ildenaro.it: Giornata del Made in Italy, domani Urso da Marinella per presentare la cravatta ufficiale dell’evento - Si celebra domani la Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, l’iniziativa che ha luogo il 15 aprile di ogni anno, in coincidenza con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. Un appuntamen ...