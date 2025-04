Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner oggi torna ad allenarsi in vista di Roma: cosa può fare e cosa ancora no

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La nuova stagione tennistica diinizia dai campi d’allenamento di Montecarlo. L’ultimo conto alla rovescia per il suo definitivo rientro in campo è appena cominciato, perché da– lunedì 14 aprile – il numero 1 al mondo può finalmentere adliberamente. Sospeso per tre mesi da ogni competizione per il caso Clostebol (lo stop patteggiato con la WADA durerà fino al prossimo 4 maggio), per il tennista altoatesino il traguardo degli Internazionali di– in programma dal 7 al 18 maggio – non è mai stato così vicino. Nell’attesa del suo ritorno nella Capitalepotrà? Quali divieti, invece, rimangono? Ecco tutto quello che c’è da sapere.ad: le regolePerè tempo di una nuova (e ritrovata) routine: il tennista altoatesino puòsu tutti i campi affiliati alle Federazioni – esclusi, ovviamente, quelli in cui si stanno disputando dei tornei ufficiali – contro tennisti tesserati e sparring partner di livello che non siano iscritti ad alcun tipo di competizione attualmente in corso.