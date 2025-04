Tvzap.it - Stefano De Martino ha un appuntamento fisso ogni settimana, dove va: ecco con chi si vede (FOTO)

Personaggi tv.Deha unva: con chi siil conduttore – È lui la rivelazione di quest'anno: il suo programma "Affari tuoi" continua ad ottenere ascolti strepitosi, numeri che fanno impallidire la concorrenza. Tanti lo pensano:Deè un po' il "Re Mida" della televisione italiana. E piace al pubblico per la sua genuinità, per la sua solarità. Tante lo vorrebbero come fidanzato, le nonne e mamme come genero. L'interesse per la sua vita privata cresce di giorno in giorno: ille «Oggi» ha dedicato al conduttore un servizio, che dice molto delle sue abitudini e della sua routine. Deha unva: con chi siDesulla carta è single: dopo la rottura con Belen Rodriguez gli sono stati attribuiti diversi flirt, mai confermati dal diretto interessato.