Cina sviluppa robot IA in grado di svolgere attivita’ agricole umane

Cina ha sviluppato un robot agricolo intelligente in grado di gestire l'intero processo di coltivazione dei raccolti, compresa l'impollinazione, la potatura delle foglie, il diradamento dei frutti e la raccolta. A differenza dei precedenti dispositivi monofunzione, questa macchina "pensante" puo' simulare la percezione, il processo decisionale e l'esecuzione dei compiti dell'essere umano.

