Salone del Mobile visioni installazioni e contaminazioni dal Fuorisalone

Life&People.it Milano torna ad accendersi sotto il segno della creatività. La città ha accolto designer, artisti, brand di moda e innovatori da tutto il mondo per una delle edizioni più effervescenti – del Fuoriappena concluso – costellata di progetti multidisciplinari, esperienze sensoriali etra culture e linguaggi. Le novità daldel2025 raccontano un design che non si limita all’oggetto, ma dialoga con la memoria, la natura, l’intelligenza artificiale e l’emotività. Il tema di quest’anno, “Mondi Connessi”, ha messo in scena la bellezza dell’ibridazione: quella tra materiali e pensiero, arte e funzione, digitale e umano, e, Milano, ancora una volta, ha saputo rispondere con grazia e visione.Moda, arte e oggetto: quando il design incontra la culturaTra i protagonisti assoluti del Fuori2025, le maison di moda hanno saputo distinguersi per eleganza e potenza immaginifica.