C’è anche lui Sognando Ballando con le Stelle l’annuncio di Milly Carlucci sul cast

Leggi su Caffeinamagazine.it

è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 con un nuovissimo format pensato per celebrare un traguardo davvero importante: i 20 anni dicon le. Il titolo dello speciale saràcon le, e rappresenterà un vero e proprio omaggio a due decenni di emozioni, spettacolo e grande successo. Al centro di questa nuova avventura ci saranno alcune delle “vecchie glorie” che in passato hanno partecipato al talent, e che ora torneranno a calcare quel palco tanto amato dal pubblico italiano.Accanto alla storica conduttrice ci sarà, come da tradizione, l’inseparabile giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.Alberto Matano è stato confermato: la sua presenza è ormai diventata una certezza, tanto quanto quella dei giudici.