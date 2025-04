Ilfattoquotidiano.it - Michael Schumacher ha firmato il casco di Jackie Stewart per un’iniziativa benefica

ha autografato unche sarà messo all‘asta per beneficenza grazie all’aiuto di sua moglie. Come riporta il Daily Mail, il 7 volte campione della Formula 1, che non è più apparso in pubblico da quando ha subito gravi danni cerebrali in un incidente sugli sci nel dicembre 2013, è riuscito a porre la sua sigla sulper un’occasione speciale. Grazie all’aiuto della moglie Corinna, che assisteinsieme al personale medico nella loro casa sulle rive del Lago di Ginevra, il tedesco ha apposto le sue iniziali “MS” sulche sarà venduto allo scopo di raccogliere fondi per l’organizzazioneRace Against Dementia di.Ilbianco con il RoyalTartan – indossato dain una carriera che tra gli anni Sessanta e Settanta gli ha fruttato 3 titoli mondiali – è stato mostrato al Gran Premio del Bahrain di domenica 13 aprile.