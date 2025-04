Ne parlano su altre fonti

Lo scetticismo climatico ha davvero poco a che fare con la scienza.

Queste foto in anni differenti di Sydney non smentiscono l’innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale.

No, Robert De Niro non ha insultato Trump alla notte degli Oscar 2025.

No, Adidas non ha prodotto una scarpa in omaggio a Benito Mussolini.

Mary Shelley non ha detto che «per essere di destra basta essere ignoranti».

La storia dell’aereo ritrovato 37 anni dopo la sua scomparsa è inventata.