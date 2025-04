Juventusnews24.com - Caso Scommesse, nuova rivelazione su Fagioli: «Riuscì a “bruciare” 250 mila euro in un pomeriggio». Novità sulla vicenda che coinvolge ancora l’ex Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24suavrebbe “bruciato” 250in unRepubblica torna sule sul. Neldel 14 febbraio del 2023, riferisce il quotidiano, il centrocampista sarebbe riuscito a “” 250piazzando giocate tra le 14:00 e le 19:00, con una pausa di un’ora e mezza tra una puntata e l’altra per allenarsi. Puntate “pesanti” anche per Florenzi en Tonali, come sta emergendo dalle nuove indagini della Procura dino.Leggi suntusnews24.com