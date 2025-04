Lapresse.it - Firenze, strage sul lavoro in cantiere supermercato: misure cautelari per 3 indagati

Leggi su Lapresse.it

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di, Antonella Zatini, su richiesta della procura fiorentina, ha dispostoper trenell’ambito dell’inchiesta sul crollo neldell’Esselunga in via Mariti, a, avvenuto il 16 febbraio dello scorso anno e che causò la morte di 5 operai. Il giudice ha ritenuto che sussista il rischio di reiterazione dei reati e stabilito la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Alfonso D’Eugenio, il legale rappresentante della ‘Rdb.Ita‘, l’azienda che ha realizzato la trave che crollò, mentre ha disposto l’interdizione per gli ingegneri Carlo Melchiorre, progettista della ‘Rdb Ita’, e Marco Passaleva, direttore dei lavori all’interno del, rispettivamente di nove mesi per il primo e sei mesi per il secondo.