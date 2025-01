Bergamonews.it - Buco di 9 milioni nel bilancio del Comune, Andrea Pezzotta: “Conti fuori controllo o bugie ai cittadini?”

Il commento dell’avvocato, consigliere comunale e candidato sindaco del centro-destra alle scorse elezioni, riguardo la notizia delneldeldi Bergamo che ammonta a quasi 9di euro. “Leggiamo sui quotidiani locali che ildi Bergamo ha “ia rischio” e che “servono 9 (nove)di euro”. Diciamo con forza che è una cosa inaccettabile, certamente nel merito, ma anche nel metodo.Vediamo prima il metodo. Mentre il Consiglio Comunale è sostanzialmente chiuso per ferie dal 20 dicembre dello scorso anno, la Giunta ritiene di comunicare l’esistenza del “” nelcomunale in una conferenza stampa. Riteniamo che sarebbe stato doveroso informare prima i consiglieri comunali di quanto stava accadendo. Sotto questo profilo chiederemo di convocare un Consiglio straordinario sul tema, per portare la discussione nella corretta sede istituzionale.