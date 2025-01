Gqitalia.it - Berlino 2 è al suo primo ciak e non vediamo l'ora di rivedere la banda all'opera

Leggi su Gqitalia.it

2 ha già i suoi record. Si tratta di un progetto che non solo è stato molto visto, ma ha ottenuto semaforo verde per una nuova stagione a pochi giorni dalla release della prima, una cosa che succede assai di rado. La serie, che inizia in questi giorni le riprese, avrà 8 nuovi episodi girati tra Madrid, Siviglia, San Sebastián e in altre località della Spagna e curati da Álex Pina, già padre della Casa di Carta e di Sky Rojo, ed Esther Martínez Lobato, al suo fianco in entrambi i progetti, che hanno scritto la nuova storia insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado e Itziar San Juan. La regia, invece, sarà del trio Albert Pintó (Nowhere, Sky Rojo), David Barrocal (Sky Rojo, Il rifugio atomico) e Jose Manuel Cravioto (Il rifugio atomico, Diablero).Un ritorno di gruppoSul fronte del cast, assieme a Pedro Alonso nel suo ruolo ormai iconico, ci saranno anche Michelle Jenner nei panni della techno esperta Keila, Tristán Ulloa in quelli del fidato Damian, Begoña Vargas come la sempre scatenata Cameron, Julio Peña Fernández quale Roi e Joel Sánchez nelle vesti dell'action man Bruce.