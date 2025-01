Lanazione.it - Allarme lupi vicino alle case: “Stanno scomparendo i cinghiali e la gente ha sempre più paura“

Lucca, 23 gennaio 2025 – A Brandeglio, un paese nel comune di Bagni di Lucca, non è più una novità che una mamma lupa giri indisturbata anche di giorno per il paese con i suoi tre piccoli al seguito. Ormai non ci sono più solo le “tracce“ inequivocabili del loro passaggio: capre, asini e anche cani ammazzati “disintegrando“ tutta la spina dorsale per lasciare solo la testa. Ormai le presenze sono visibili, anche di giorno, e nei centri abitati. Le segnalazioni ci arrivano dal Morianese così come da Camigliano, Fabbriche di Casabasciana, Corsagna. Cacciatori e residenti tracciano lo stesso quadro: “Iprendendo il sopravvento al punto che sono spariti completamente ie c’è da avera andare in giro“. “I nostri antenati – aggiunge un cacciatore – avevano fatto di tutto per scacciarli dai nostri boschi e ora sono tornati in quantità.