Lanazione.it - Violenta lite alla partita: "Il giocatore è stato offeso. Sono stato io a fermarlo"

PONSACCO"Quello che è successo èingigantito. Detto questo, il nostro tesserato ha sbagliato a reagire, ma èprovocato da undel Montopoli che erarete fuori dal campo, l’hamentre il nostro usciva dopo essereespulso e gli ha sputato". Parla Massimo Vannozzi, presidente dell’Atletico Le Melorie, squadra che sabato scorso affrontava sul suo campo il Città di Montopoli in una gara valevole per il girone B della Terza categoria provincia di Pisa. "Anche un nostroha riportato la frattura di due costole – aggiunge Vannozzi – Ha il referto medico del pronto soccorso. Quindi anche gli atleti del Montopoli qualcosa hanno fatto. Basti pensare chefinerimasti in otto perché dopo averne espulso uno, insieme al nostro, l’arbitro ha mostrato il rosso ad altri due".