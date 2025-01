Liberoquotidiano.it - Vagnozzi e Sinner, "modalità mostro": le parole clamorose dopo il match con De Minaur

Calma, consapevolezza e testa già alla prossima. E' un Simonesoddisfatto e tranquillo quello che nel post partita ha commentato il successo ai quarti di finale di Jannikcontro l'australiano Alex De(10° successo in altrettanti scontri diretti). "Oggi forse nei primi due tre game ha sbagliato qualche rovescio ma poi è entrato nella', come la chiama Panichi, e ha giocato un tennis davvero stellare". La memoria corre però alda lui vinto agli ottavi contro Holger Rune. Unreso ancor più complicato dal malessere accusato danel corso del. E' lo stesso coach dell'altoatesino a fare chiarezza su quanto accaduto, sgombrando il campo anche da preoccupazioni in vista delle future uscite del campione in carica dell'Happy Slam: "Già ieri lo avevamo visto meglio e il meteo ha aiutato - ha raccontato ai giornalisti presenti all'interno della Rod Laver Arena -, Non faceva caldo come l'altro giorno, ma già sapevamo che aveva recuperato da quel piccolo fastidio e che stava bene.