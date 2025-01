Lapresse.it - Trump: “Mi aspetta un sacco di lavoro, andava fatto prima”

C’è “undi” da fare, che. Così Donaldnell’anticipazione dell’intervista concessa a Sean Hannity di Fox News, registrata stamani nello Studio Ovale della Casa Bianca. Se fossi rimasto alla Casa Bianca, ha detto il presidente, “non avremmo avuto l’inflazione, il disastro dell’Afghanistan, il 7 ottobre, la guerra in Ucraina in corso”. L’intervista, laconcessa dadopo l’insediamento. Il mio ritorno alla Casa Bianca “mostra che le filosofie e politiche della sinistra radicale sono orribili” ha aggiunto il tycoon.“Questo tizio ha concesso perdoni a tutti, ma la cosa divertente, forse la cosa triste, è che non si è dato lui la grazia”. Il nuovo presidente ha lamentato che il suo predecessore in campagna elettorale aveva detto che “non avrebbe mai concesso perdoni preventivi”.