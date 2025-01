Bergamonews.it - Rivoluzione rifiuti, il seminario di Confartigianato Bergamo per scoprire le novità

Giovedì 13 febbraio entra in vigore il RENTRI, il nuovo registro elettronico per la tracciabilità deiche manderà in pensione i vecchi registri cartacei. Questa importante innovazione normativa (introdotta dal decreto ministeriale 59 del 2023) segna una svolta epocale nella gestione deiaziendali, richiedendo alle imprese un adeguamento immediato per evitare sanzioni e garantire la conformità.Nello stesso giorno dell’entrata in vigore, per aiutare le aziende bergamasche a comprendere gli adempimenti necessari e le implicazioni della nuova normativa sulla gestione dei, ma anche per presentare le principaliin materia fiscale e di lavoro,Impreseha organizzato ungratuito: ‘Da oggi, 13 febbraio, entra in vigore il nuovo RENTRI: sei già in regola? – Fisco e Lavoro: ledella Legge di Bilancio 2025’.