Sempre in tv per il caso di Pierina Paganelli chi è davvero Davide Barzan

davvero Davide Barzan? La domanda è diventata centrale dopo che Le Iene, con un'inchiesta firmata da Gaston Zama e Marco Occhipinti, hanno sollevato dubbi inquietanti sulla figura dell'uomo che per anni si è presentato come esperto legale, pur senza essere iscritto all'albo degli avvocati. Il servizio, andato in onda martedì 15 aprile su Italia 1, ha preso le mosse dal caso di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa brutalmente a Rimini, per poi svelare una rete di relazioni, affermazioni dubbie e accuse pesanti che ruotano attorno proprio a Barzan, ora consulente della famiglia Bianchi, coinvolta nella vicenda.Al centro della bufera, le dichiarazioni di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva – l'amante di Manuela Bianchi – che ha accusato Barzan di essersi spacciato per avvocato, suggerendo insieme all'investigatore privato Ezio Denti una strategia difensiva grottesca: far confessare l'omicidio a un innocente per poi far subentrare un tossicodipendente pronto ad assumersi la colpa in cambio di denaro.

Omicidio Pierina Paganelli, l'audio con le sue urla e altre 2 voci: dubbi su Louis Dassilva e Manuela Bianchi. Da indagati a star tv: Liliana Resinovich, Pierina Paganelli e Chiara Poggi, donne uccise due volte. Prima dall’assassino poi dal circo mediatico che le ha rese carne da talk. Perché più di sapere chi ha ucciso vogliamo sapere chi andrà in onda domani.... Pierina Paganelli, oggi la decisione sulla scarcerazione di Dassilva: le frasi choc della moglie e i suoi lega. GASTON ZAMA: Esclusiva sull'omicidio di Pierina Paganelli. ?L'omicidio Paganelli e lo strano caso di Davide Barzan (che difende Manuela Bianchi). È sempre in tv, ma amme. Quarto Grado: il caso di Chiara Poggi e l'omicidio di Pierina Paganelli al centro della puntata. Le anticipazioni. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Da Resinovich a Paganelli, gli indagati diventano «star tv»: la freddezza di Sebastiano Visintin e la lite tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci - Pierina Paganelli, Liliana Resinovich, ma anche Chiara Poggi, e non solo. Sono loro le vittime di efferati crimini, sempre loro protagoniste di storie incredibili oscurate dall'ossessione ...

msn.com comunica: Omicidio Pierina Paganelli, gip rigetta la scarcerazione di Louis Dassilva - Il gip di Rimini ha rigettato la richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva, il senegalese arrestato il 17 luglio con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli.

fanpage.it riferisce: Pierina Paganelli: perché per il gip Manuela Bianchi è credibile e Dassilva deve restare in carcere - Louis Dassilva resterà in carcere come indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Secondo il gip racconti forniti dalla nuora della vittima, Manuela Bianchi, sulla mattina del ritrovamento del corp ...