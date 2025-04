Domenico Quirico ecco il piano del Islam radicale La minaccia che non vogliono vedere

Islam è davvero una minaccia per l'occidente? Siamo sicuri che, come qualcuno tenta di sostenere, sia semplicemente una propaganda utilizzata da una destra antisemita e non lo specchio della realtà che presto ci travolgerà? A lanciare l'allarme è il noto giornalista de La Stampa Domenico Quirico, autore del volume “Le quattro Jihad. Lo scontro tra Islam e Occidente da Napoleone a Hamas” che, ospite di David Parenzo a “L'Aria che tira” ha ricordato come «i gruppi dell'Islam radicale e militare che hanno sigle diverse (che usano solo per confondere le acque) ma un unico scopo, in questi ultimi tempi li abbiamo totalmente dimenticati, ritenendo che con l'eliminazione del califfato il problema fosse risolto. In realtà hanno guadagnato una quantità enorme di posizioni in varie parti del mondo Soprattutto in Africa. Iltempo.it - Domenico Quirico: ecco il piano dell'Islam radicale. La minaccia che non vogliono vedere Leggi su Iltempo.it L'è davvero unaper l'occidente? Siamo sicuri che, come qualcuno tenta di sostenere, sia semplicemente una propaganda utilizzata da una destra antisemita e non lo specchioa realtà che presto ci travolgerà? A lanciare l'allarme è il noto giornalista de La Stampa, autore del volume “Le quattro Jihad. Lo scontro trae Occidente da Napoleone a Hamas” che, ospite di David Parenzo a “L'Aria che tira” ha ricordato come «i gruppie militare che hanno sigle diverse (che usano solo per confondere le acque) ma un unico scopo, in questi ultimi tempi li abbiamo totalmente dimenticati, ritenendo che con l'eliminazione del califfato il problema fosse risolto. In realtà hanno guadagnato una quantità enorme di posizioni in varie parti del mondo Soprattutto in Africa.

