Meloni ha un problema cinese con Trump

Trump e che ha definito “fenomenale” Giorgia Meloni – ha detto di capire bene che l’Italia voglia “tenersi buono” il leader cinese Xi Jinping, ma di essere preoccupato, per esempio, delle cosiddette “stazioni di polizia” cinesi presenti in Italia. Il rapporto spesso privilegiato con Pechino, o poco affrontato in modo diretto dalla politica italiana, è un problema. Una fonte diplomatica americana dice al Foglio che a Washington i falchi anticinesi dell’Amministrazione Trump hanno certo registrato l’uscita dalla Via della seta e alcune dichiarazioni di Meloni nette sulla Cina, ma sono convinti che dietro alla facciata ci sia ancora molto da fare: l’Italia era il ventre molle dell’influenza cinese in Europa nel 2019, e ora? Solo nell’ultimo anno hanno compiuto missioni in Cina il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ilfoglio.it - Meloni ha un problema cinese con Trump Leggi su Ilfoglio.it Durante la sua audizione di conferma al Senato, il prossimo ambasciatore americano in Italia, l’imprenditore Tilman Fertitta – molto vicino al presidente Donalde che ha definito “fenomenale” Giorgia– ha detto di capire bene che l’Italia voglia “tenersi buono” il leaderXi Jinping, ma di essere preoccupato, per esempio, delle cosiddette “stazioni di polizia” cinesi presenti in Italia. Il rapporto spesso privilegiato con Pechino, o poco affrontato in modo diretto dalla politica italiana, è un. Una fonte diplomatica americana dice al Foglio che a Washington i falchi anticinesi dell’Amministrazionehanno certo registrato l’uscita dalla Via della seta e alcune dichiarazioni dinette sulla Cina, ma sono convinti che dietro alla facciata ci sia ancora molto da fare: l’Italia era il ventre molle dell’influenzain Europa nel 2019, e ora? Solo nell’ultimo anno hanno compiuto missioni in Cina il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

