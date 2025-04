Trump tour di Xi nel sudest asiatico per fregare gli Usa

tour nel sudest asiatico di Xi Jinping è per il presidente cinese "l'occasione per fregare gli Stati Uniti": così - secondo quanto riporta la Cnn - il presidente americano ha commentato parlando con i giornalisti alla Casa Bianca il viaggio di Xi in Vietnam, Malesia e Cambogia. Quotidiano.net - Trump, tour di Xi nel sudest asiatico per fregare gli Usa Leggi su Quotidiano.net Ilneldi Xi Jinping è per il presidente cinese "l'occasione pergli Stati Uniti": così - secondo quanto riporta la Cnn - il presidente americano ha commentato parlando con i giornalisti alla Casa Bianca il viaggio di Xi in Vietnam, Malesia e Cambogia.

Potrebbe interessarti anche:

Trump: “Xi è intelligente, con la Cina verrà fuori qualcosa di positivo”

Una primissima apertura dopo il braccio di ferro fatto di risposte e contro-risposte che ha portato i dazi reciproci a livelli mai visti prima. Al culmine dell’escalation, Donald Trump si dice ...

Perché l’incontro tra Trump e Xi avverrà ma rispettando i tempi di Pechino

Aprile 2017. Arabella ha cinque anni. Vestita con un semplice vestito bianco e blu, inizia a cantare Mòlìhu?, “Fiori di gelsomino”, famosa canzone risalente alla dinastia Qing. Poi recita il ...

Il messaggio di Xi all’Ue: reagire uniti a prepotenze (di Trump)

Roma, 11 apr. (askanews) – I segnali di fumo tra Pechino e Bruxelles stanno diventando sempre più intensi e, mentre la guerra dei dazi innescata dal presidente Usa Donald Trump diventa più aspra ...

Trump, tour di Xi nel sudest asiatico per fregare gli Usa. Trump, tour di Xi nel sudest asiatico per fregare gli Usa. Dazi, la Cina blocca le consegne di nuovi aerei Boeing. Trump: «Xi in Vietnam per fregare gli Usa. Trump avverte: "Nessuno è al sicuro dai dazi, soprattutto la Cina". Xi inizia il tour nel Sud-est. Trump, tour di Xi nel sudest asiatico per fregare gli Usa. Dazi, Trump valuta l’esenzione del settore auto dalle tariffe. La Cina blocca le consegne di aerei Boeing. Xi in Malesia. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta ansa.it: Trump, tour di Xi nel sudest asiatico per fregare gli Usa - Il tour nel sudest asiatico di Xi Jinping è per il presidente cinese "l'occasione per fregare gli Stati Uniti": così - secondo quanto riporta la Cnn - il presidente americano ha commentato parlando co ...

Riporta giornaledipuglia.com: Xi Jinping in tour nel Sud-Est asiatico contro il protezionismo di Trump: "Nessun vincitore in una guerra commerciale" - In un articolo pubblicato sul principale quotidiano vietnamita, Nhan Dan, Xi Jinping ha lanciato un chiaro messaggio contro il protezionismo, sottolineando che "non porta da nessuna parte" e che una g ...

Scrive laregione.ch: Xi blocca le terre rare e lancia l'asse contro Trump - Xi Jinping sospende le esportazioni di diversi elementi critici di terre rare, metalli e magneti, e avvia il suo tour nel sudest asiatico come difensore della stabilità contro il caos di Donald Trump.