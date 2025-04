Ilary Blasi il ritorno in tv è un flop The Couple delude tutti

flop per The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lanciato lo scorso 7 aprile come “novità” del palinsesto Mediaset, il programma si proponeva come una sorta di evoluzione del Grande Fratello, sostituendo i singoli concorrenti con coppie, ma mantenendo intatto lo schema: convivenza forzata, dinamiche di gruppo, prove da superare e un montepremi finale.Un format che, però, non ha convinto né incuriosito. La sensazione diffusa è che si tratti semplicemente di una copia mal riuscita del GF, tanto che in molti si chiedono dove sia, in effetti, la novità. Il pubblico non ha fatto sconti: già dopo la prima puntata, le critiche online si sono moltiplicate, con commenti pungenti e richieste di chiusura anticipata. Panorama.it - Ilary Blasi, il ritorno in tv è un flop: “The Couple” delude tutti Leggi su Panorama.it È partito solo da una settimana, ma già si parla diper The– Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da. Lanciato lo scorso 7 aprile come “novità” del palinsesto Mediaset, il programma si proponeva come una sorta di evoluzione del Grande Fratello, sostituendo i singoli concorrenti con coppie, ma mantenendo intatto lo schema: convivenza forzata, dinamiche di gruppo, prove da superare e un montepremi finale.Un format che, però, non ha convinto né incuriosito. La sensazione diffusa è che si tratti semplicemente di una copia mal riuscita del GF, tanto che in molti si chiedono dove sia, in effetti, la novità. Il pubblico non ha fatto sconti: già dopo la prima puntata, le critiche online si sono moltiplicate, con commenti pungenti e richieste di chiusura anticipata.

