Quotidiano.net - Mal di testa di primavera? Scopri le cause e i rimedi più efficaci

Leggi su Quotidiano.net

Inper certe persone sbocciano purtroppo anche. gli attacchi di mal di. In alcuni casi si ha un intensificarsi delle crisi in chi già soffre di cefalea, in altri si tratta invece di un problema direttamente collegato all’arrivo della bella stagione. Quali sono lescatenanti Alla base dei mal didici sono soprattutto i frequenti e improvvisi cambiamenti climatici che comportano repentine variazioni della pressione atmosferica, sbalzi di temperatura e aumenti del grado di umidità. Tutte queste modificazioni dell’ambiente esterno influiscono infatti sulla dilatazione e sulla costrizione dei vasi sanguigni così come sull'equilibrio dei fluidi nei seni paranasali, con il conseguente scatenarsi di un attacco di cefalea. I venti primaverili possono invece agire negativamente sul nervo trigemino, inducendo una risposta vasodilatatoria che contribuisce all'insorgenza del mal di