Al Festival di Sanremo nei miei confronti cè stata una sorta di bullismo sulla mia pronuncia Se ci ripenso non è stato molto carino lo sfogo di Rkomi

Rkomi è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con “Il ritmo delle cose“. Durante la kermesse, ma anche successivamente sui social si è molto parlato della sua pronuncia e c’è chi l’ha accusato di parlare “in corsivo”. L’artista a bocce ferme ha riflettuto su quanto accaduto durante una chiacchierata con Gianluca Gazzoli nel suo podcast “Passa dal BSMT“.“In queste settimane ho ripensato alla mia esperienza e non è stato molto carino. – ha detto il cantante – C’è stata una sorta di bullismo. Poi fortunatamente non mi ha toccato perché sono grandicello e perché certe cose le ho già superate. Però se ci ripenso, non è stato carino forse”.E infine: “Non mi è mai successo fino ad adesso e sicuramente il brano aiutava a portarti a quella cosa lì. Però lo trovo un po’ pazzesco, assurdo. Ilfattoquotidiano.it - “Al Festival di Sanremo nei miei confronti cè stata una sorta di bullismo sulla mia pronuncia. Se ci ripenso, non è stato molto carino”: lo sfogo di Rkomi Leggi su Ilfattoquotidiano.it uno dei protagonisti dell’ultimodicon “Il ritmo delle cose“. Durante la kermesse, ma anche successivamente sui social si èparlato della suae c’è chi l’ha accusato di parlare “in corsivo”. L’artista a bocce ferme ha riflettuto su quanto accaduto durante una chiacchierata con Gianluca Gazzoli nel suo podcast “Passa dal BSMT“.“In queste settimane ho ripensato alla mia esperienza e non è. – ha detto il cantante – C’èunadi. Poi fortunatamente non mi ha toccato perché sono grandicello e perché certe cose le ho già superate. Però se ci, non èforse”.E infine: “Non mi è mai successo fino ad adesso e sicuramente il brano aiutava a portarti a quella cosa lì. Però lo trovo un po’ pazzesco, assurdo.

Potrebbe interessarti anche:

Festival di Sanremo 2025, intervista al cantante “Settembre”: “Con Vertebre scavo nelle fragilità degli adolescenti. Devo tutto ai miei genitori. X-Factor? Un sogno che si è realizzato”

Buoni sentimenti e faccia da bravo ragazzo, Settembre è uno degli esordienti sul palco del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte. Amatissimo dalla Generazione Zeta, ha in serbo una canzone che ...

Antonella Clerici a Sanremo: addio agli abiti meringa, torna al Festival con paillettes e trasparenze

Antonella Clerici è la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025, insieme a Gerry Scotti affianca Carlo Conti nella puntata di debutto. Cosa ha indossato per questo gran ritorno ...

Sanremo 2025, la diretta della prima serata: l'omaggio a Ezio Bosso dà il via al Festival di Carlo Conti: «La musica come la vita si fa insieme»

Si comincia con Gaia e si chiude con i The Kolors, superospite Jovanotti. La cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad si esibiranno insieme con Imagine di John Lennon. Tutti gli ...

Rkomi, l’ironia sul ‘corsivo’: “A Sanremo nei miei confronti una sorta di bullismo”. “Amadeus mi ha scritto: ‘mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti…. Sanremo 2025, Chiara Galiazzo canta il brano scartato e i social insorgono. VIDEO. Irama su Sarah Toscano a Sanremo: "Demoliscono una ragazzina parlando del suo fisico", la risposta della cantante. Stefano De Martino: "Ho comprato casa ai miei genitori, li ho ripagati dei sacrifici", poi l'ipotesi Sanremo. Sanremo, Gerry Scotti e il “permesso” di Berlusconi per salire sul palco dell’Ariston: la trattativa prima del Festival. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Rkomi, l'ironia sul 'corsivo': "A Sanremo nei miei confronti una sorta di bullismo" - (Adnkronos) - Rkomi, a distanza di due mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2025, ha tracciato un bilancio della sua esperienza alla kermesse canora ricordando, tra le altre cose, alcuni episodi sp ...

msn.com comunica: Preoccupazione per Sanremo 2026: cosa rischia il Festival - La FIMI minaccia di togliere gli artisti dal Festival , Federico Cirillo interviene: "Sanremo e l'Ariston non sono più adeguati".

Si apprende da serial.everyeye.it: Rkomi su Sanremo 2025: "C'è stata una sorta di bullismo nei miei confronti" VIDEO - Il cantante ha raccontato di aver vissuto il suo secondo Sanremo in maniera poco piacevole per via di alcuni commenti su di lui.