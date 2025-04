Catania maxi multa al ristorante degli orrori cibo avariato estintori rotti e norme violate

Catania: sanzioni per violazioni su tracciabilità alimenti e sicurezza in un ristorante. Notizie.virgilio.it - Catania, maxi multa al ristorante degli orrori: cibo avariato, estintori rotti e norme violate Leggi su Notizie.virgilio.it Operazione di controllo a: sanzioni per violazioni su tracciabilità alimenti e sicurezza in un

Potrebbe interessarti anche:

Maxi multa a Catania a due club privé, denunciati i presidenti: cosa accadeva nelle serate danzanti illegali

Due presidenti di club privé a Catania denunciati per serate danzanti illegali e sanzionati per 23.000 euro.

Colosseo, biglietti “introvabili”: maxi multa dell’Antitrust

Biglietti introvabili per il Colosseo: arrivano le prime risposte e la maxi multa dell’Antitrust Dalla fine del 2022 e nella prima metà del 2023, numerosi visitatori hanno riscontrato difficoltà ...

In moto senza casco, patente né assicurazione: maxi multa da 6.500 euro

San Lazzaro di Savena (Bologna), 4 aprile 2025 – Una bravata è costata cara a due giovani residenti a San Lazzaro, intercettati e sanzionati dalla Polizia Locale per una serie di gravi infrazioni al ...

Catania, maxi multa al ristorante degli orrori: cibo avariato, estintori rotti e norme violate. Ristorante al Porto sanzionato dalla Polizia. Cibo non tracciato in ristorante asiatico, 200 chili sequestrati e multa da 100mila euro. Prodotti congelati spacciati per freschi: maxi multa ad un “all you can eat” di via Vittorio Ve.... Cibo non tracciato e lavoratori in nero, maxi sanzione per un ristorante di Biancavilla. Braciere in strada e cibo non tracciato nella macelleria catanese. Ne parlano su altre fonti

newsicilia.it riferisce: Catania, chiuso ristorante asiatico nel centro storico: 36 chili di cibo sequestrato, sanzioni per 21mila euro - CATANIA – Ben 36 chili di prodotti alimentari ... Per le gravi violazioni riscontrate, il ristorante è stato chiuso immediatamente e sanzionato per 21mila euro. mille euro di multa per la scarsa ...

Segnala catanianews.it: Chiuso un ristorante a Catania: prodotti non tracciati, dipendenti che dormivano nel sottotetto e maxi sanzione - È quanto accertato, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato in un ristorante di cucina asiatica del centro storico di Catania, nella zona del mercato di piazza Carlo ...

Lo riporta catania.liveuniversity.it: Catania, chiuso ristorante asiatico: gravi carenze igieniche - Questo è quanto rinvenuto in noto ristorante asiatico a Catania nella zona del mercato ... violazioni è stato chiuso e sanzionato con una multa di 21 mila euro. “Il titolare e i dipendenti ...