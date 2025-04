Bankitalia nel primo trimestre aumenta la richiesta di prestiti da parte delle famiglie

primo trimestre del 2025, secondo i dati della Banca d’Italia, i criteri di offerta sui prestiti alle imprese sono rimasti invariati. Tra i fattori sottostanti, le banche hanno segnalato un lieve effetto restrittivo riconducibile al peggioramento della situazione e delle prospettive economiche generali e di particolari settori o imprese.I criteri di offerta sui prestiti alle famiglie per acquisto di abitazioni e per finalità di consumo sono stati lievemente irrigiditi. I termini e le condizioni generali per i finanziamenti alle imprese e per i mutui sono stati resi più favorevoli mediante una riduzione dei tassi di interesse praticati dalle banche, anche a seguito dei minori margini sui prestiti meno rischiosi. I termini e le condizioni applicati al credito al consumo sono rimasti invariati. Unlimitednews.it - Bankitalia, nel primo trimestre aumenta la richiesta di prestiti da parte delle famiglie Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Neldel 2025, secondo i dati della Banca d’Italia, i criteri di offerta suialle imprese sono rimasti invariati. Tra i fattori sottostanti, le banche hanno segnalato un lieve effetto restrittivo riconducibile al peggioramento della situazione eprospettive economiche generali e di particolari settori o imprese.I criteri di offerta suialleper acquisto di abitazioni e per finalità di consumo sono stati lievemente irrigiditi. I termini e le condizioni generali per i finanziamenti alle imprese e per i mutui sono stati resi più favorevoli mediante una riduzione dei tassi di interesse praticati dalle banche, anche a seguito dei minori margini suimeno rischiosi. I termini e le condizioni applicati al credito al consumo sono rimasti invariati.

