Prende fuoco il ricovero attrezzi due pastori tedeschi danno allarme

ricovero attrezzi. L'emergenza è scattata in via Valliera a Cittadella. A dare l'allarme sono stati i due cani pastori tedeschi della famiglia che hanno fin da subito a cominciare ad abbaiare all'impazzata. I. Padovaoggi.it - Prende fuoco il ricovero attrezzi: due pastori tedeschi danno l'allarme Leggi su Padovaoggi.it Ieri sera 14 aprile alle 23 un incendio ha interessato un capanno esterno adibito a. L'emergenza è scattata in via Valliera a Cittadella. A dare l'sono stati i due canidella famiglia che hanno fin da subito a cominciare ad abbaiare all'impazzata. I.

