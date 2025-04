Pioggia di Daspo per i tifosi reggiani da 1 a 5 anni senza partite dal vivo

Daspo già emessi contro i tifosi spezzini, tocca questa volta ai supporter ospiti di quel giorno di inizio ottobre. Sono stati infatti emessi, a firma del Questore della Spezia, e in corso di notifica a cura del personale della Questura della Spezia, sette provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti dei tifosi reggiani che, in occasione dell'incontro di calcio Spezia-Reggiana dello scorso 5 ottobre, hanno causato violenti scontri con la tifoseria locale. I provvedimenti si aggiungono a quelli già emessi pochi giorni dopo la vicenda. In particolare, quattro dei sei tifosi reggiani, sono stati interdetti dalle manifestazioni sportive per un anno, il quinto per due anni mentre, per gli ultimi due il divieto di accedere si prolunga per cinque anni in considerazione della recidiva, con l’obbligo di presentazione alla polizia. Lanazione.it - Pioggia di Daspo per i tifosi reggiani, da 1 a 5 anni senza partite dal vivo Leggi su Lanazione.it La Spezia, 15 aprile 2025 – Dopo i numerosigià emessi contro ispezzini, tocca questa volta ai supporter ospiti di quel giorno di inizio ottobre. Sono stati infatti emessi, a firma del Questore della Spezia, e in corso di notifica a cura del personale della Questura della Spezia, sette provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti deiche, in occasione dell'incontro di calcio Spezia-Reggiana dello scorso 5 ottobre, hanno causato violenti scontri con la tifoseria locale. I provvedimenti si aggiungono a quelli già emessi pochi giorni dopo la vicenda. In particolare, quattro dei sei, sono stati interdetti dalle manifestazioni sportive per un anno, il quinto per duementre, per gli ultimi due il divieto di accedere si prolunga per cinquein considerazione della recidiva, con l’obbligo di presentazione alla polizia.

Potrebbe interessarti anche:

Inter, Daspo a 8 tifosi dopo gli scontri con la Polizia a Lecce!

La Questura di Lecce notifica il Daspo a otto tifosi dell’Inter. Ecco cos’è accaduto dopo la gara di fine gennaio e quali sono i provvedimenti. PROVVEDIMENTI – Guai per alcuni supporter nerazzurri ...

Grossi petardi lanciati contro la polizia, otto Daspo per tifosi interisti

LECCE – Otto tifosi dell’Inter, tutti provenienti dalla Lombardia e presenti a Lecce il 26 gennaio scorso, durante la gara vinta per 4 a 0 dai nerazzurri, non potranno accedere agli impianti ...

Cinte, bottiglie e mazze per scatenare il caos. Denuncia e Daspo per 11 tifosi di Pescara e Ancona

PESCARA - Sono undici i tifosi di Pescara e Ancona denunciati a seguito degli scontri avvenuti il 21 aprile 2024 nei pressi dello stadio Adriatico-Cornacchia. L’attività investigativa, coordinata ...

Pioggia di Daspo per i tifosi reggiani, da 1 a 5 anni senza partite dal vivo. Disordini dopo il derby Reggiana-Parma, pioggia di Daspo in arrivo. Derby, pioggia di Daspo in arrivo. Agguato dei parmigiani in un pub. Seggiolini e petardi dalla curva del Parma, la reazione dei reggiani: Daspo in arrivo. VIDEO. Reggio Emilia, rissa davanti ai Petali tra ragazzini e ultras: la questura punisce cinque tifosi granata. Pioggia di Daspo agli ultras granata. Per il derby col Parma ne arrivano 21. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Catanzaro - Reggiana, Daspo per un tifoso: senza stadi per quattro anni - Divieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di quattro anni per un tifoso: il provvedimento Daspo è stato emesso ... di calcio Catanzaro-Reggiana, valevole per il campionato ...

espansionetv.it riferisce: Novanta anni di Daspo ai tifosi violenti. Il bilancio della polizia di Stato di Como - Novanta anni di Daspo ai tifosi che hanno avuto comportamenti illeciti in occasione della partite di calcio al Sinigaglia. Il massimo rigore contro i tifosi violenti è uno dei tratti che ha ...

Come scrive catanzaro.gazzettadelsud.it: Catanzaro - Reggiana, Daspo per un tifoso: senza stadi per quattro anni - Divieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di quattro anni per un tifoso: il provvedimento Daspo è stato emesso dalla Questura ... in occasione dell’incontro di calcio ...