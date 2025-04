Orrore a Busto Arsizio 14enne adescata online picchiata e violentata da 21enne

Busto Arsizio, in provincia di Varese, nella serata di lunedì. La giovane era stata adescata online da un ventunenne, conosciuto come "amico" virtuale. L'incontro, avvenuto in un'area dismessa vicino alla stazione ferroviaria di via Vercelli, si è trasformato in un incubo: la ragazzina è stata

Il 21enne preso durante la violenza: la ragazzina salvata da un passante che l'ha sentita urlare. Per lei 50 giorni di prognosi

