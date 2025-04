Quotidiano.net - Una capitale di intrighi e passioni . Nel caldissimo giugno del ’46

La guerra è finita, certo. Ma, paradosso dei paradossi, ora comincia il difficile. Non solo dal punto di vista pratico, ma anche da quello, come dire, psicologico. Chi sono gli amici, chi i nemici? Di chi ti puoi fidare? Chi era tuo sodale, lo è ancora? C’è protezione da parte degli alleati oppure tutto è confuso, intrecciato, nebbioso? E poi, domanda delle domande: chi c’era prima (il re e la sua indegna corte, i fascisti) sono stati davvero relegati ai margini della Storia o hanno ancora voce in capitolo? Bruno Arcieri ritorna sulle scene, deve sciogliere una trama complicatissima. Siamo nel 1946. A Roma fa caldo, non solo per il clima, ma soprattutto perché il 2si vota, il popolo italiano deve decidere se prolungare la vita della monarchia o passare alla Repubblica. E quindi i servizi segreti sono in allarme, tramano (come e più di prima) fra individui ingenui e veri e propri tagliagole.