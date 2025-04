Ok al rendiconto finanziario del Comune l’indebitamento scende dissesto in chiusura entro il 2025

dissesto del Comune capoluogo è in chiusura per il 2025.Il rendiconto finanziario del 2024 dell’Amministrazione di Palazzo Mosti è stato approvato questa mattina dalla maggioranza mastelliana. I tre elementi numerosi riportati in Consiglio Comunale, riunito oggi per decidere su questo punto nodale della vita dell’ente Comune, dalla relazione dell’assessore comunale al Bilancio Maria Carmela Serluca danno il senso del rilievo anche politico che ha assunto quest’anno un adempimento contabile nell’ambito della gestione di Bilancio.Bisogna tuttavia considerare con cautela scevra da entusiasmi fuori luogo il dato principale dell’avanzo di cassa perché lo stesso è caratterizzato da tutta una serie di vincoli e di accantonamenti di circa 42 milioni. Anteprima24.it - Ok al rendiconto finanziario del Comune: l’indebitamento scende, dissesto in chiusura entro il 2025 Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 6 minutiUn avanzo di 53 milioni, un disavanzo di 1 milione e 900 mila euro significano che ildelcapoluogo è inper il.Ildel 2024 dell’Amministrazione di Palazzo Mosti è stato approvato questa mattina dalla maggioranza mastelliana. I tre elementi numerosi riportati in Consiglio Comunale, riunito oggi per decidere su questo punto nodale della vita dell’ente, dalla relazione dell’assessore comunale al Bilancio Maria Carmela Serluca danno il senso del rilievo anche politico che ha assunto quest’anno un adempimento contabile nell’ambito della gestione di Bilancio.Bisogna tuttavia considerare con cautela scevra da entusiasmi fuori luogo il dato principale dell’avanzo di cassa perché lo stesso è caratterizzato da tutta una serie di vincoli e di accantonamenti di circa 42 milioni.

